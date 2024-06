Today, Cigarettes After Sex have release their brand new single, “Baby Blue Movie.” It is the third single from their new album, X’s, which will be released on July 12th.

“Baby Blue Movie” takes the signature ethereal guitar melodies and slow-burn atmosphere of Cigarettes after Sex and turns it into the closest thing to a full-on pop song that the band has ever released.

Bandleader Greg Gonzalez comments on the track, explaining, “A “blue movie” is a term for a porn movie & so “baby blue movie” is a reference to softcore porn. I heard the title years ago & it felt really striking to me. The story of the song is intentionally meant to be more cryptic storytelling wise than the lyrics I usually write. I like the idea of leaving the listener to decide what this one could be about…”

The title, a reference to softcore adult films, is in direct contrast with the dreamy and romantic soundscape. While the lyrics reference sex and smutty desires, the feel of the music is more akin to a companion’s embrace. Scintillating whispers of love, sensuality, and mystery leave the listener to draw their own conclusions about what the song means to them.

Listen to “Baby Blue Movie” below and pre-order X’s here.

CIGARETTES AFTER SEX TOUR DATES

North American Dates

15 JUN 2024 / US / Manchester, TN / Bonnaroo

31 AUG 2024 / CA / Montreal, QC / Centre Bell

01 SEP 2024 / CA / Toronto, ON / Scotiabank Arena

03 SEP 2024 / US / Philadelphia, PA / Wells Fargo Center

04 SEP 2024 / US / Boston, MA / TD Garden

06 SEP 2024 / US / New York, NY / Madison Square Garden **SOLD OUT**

10 SEP 2024 / US / Columbia, MD / Merriweather Post Pavilion

11 SEP 2024 / US / Raleigh, NC / PNC Arena

13 SEP 2024 / US / Orlando, FL / Kia Center **SOLD OUT**

14 SEP 2024 / US / Atlanta, GA / State Farm Arena

17 SEP 2024 / US / San Antonio, TX / Frost Bank Center

18 SEP 2024 / US / Houston, TX / Toyota Center

20 SEP 2024 / US / Austin, TX / Moody Center

21 SEP 2024 / US / Dallas, TX / Dickies Arena

23 SEP 2024 / US / Chicago, IL / United Center

24 SEP 2024 / US / St Paul, MN / Xcel Energy Center

27 SEP 2024 / CA / Vancouver, BC / Rogers Arena

28 SEP 2024 / US / Seattle, WA / Climate Pledge Arena

30 SEP 2024 / US / Portland, OR / Moda Center

02 OCT 2024 / US / Greenwood Village, CO / Fiddler’s Green Amphitheatre

03 OCT 2024 / US / Salt Lake City, UT / Delta Center

05 OCT 2024 / US / Oakland, CA / Oakland Arena

07 OCT 2024 / US / San Diego, CA / Viejas Arena **SOLD OUT**

08 OCT 2024 / US / Phoenix, AZ / Desert Diamond Arena

11 OCT 2024 / US / Los Angeles, CA / KIA Forum **SOLD OUT**

12 OCT 2024 / US / Los Angeles, CA / KIA Forum **SOLD OUT**

15 OCT 2024 / MX / Mexico City / Palacio de los Deportes

EU/UK Dates

25 OCT 2024 / GR / Athens / OAKA Indoor Arena **SOLD OUT**

26 OCT 2024 / GR / Athens / OAKA Indoor Arena

28 OCT 2024 / NL / Amsterdam / Ziggo Dome **SOLD OUT**

29 OCT 2024 / BE / Brussels / Forest National **SOLD OUT**

01 NOV 2024 / IT / Milan / Forum

03 NOV 2024 / AT / Vienna / Wiener Stadthalle

05 NOV 2024 / PL / Warsaw / COS Torwar **SOLD OUT**

06 NOV 2024 / PL / Warsaw / COS Torwar **SOLD OUT**

07 NOV 2024 / DE / Berlin / Uber Arena

09 NOV 2024 / CH / Basel / St Jakobshalle

10 NOV 2024 / DE / Cologne / Lanxess Arena **SOLD OUT**

12 NOV 2024 / UK / London / The O2 Arena **SOLD OUT**

13 NOV 2024 / UK / London / The O2 Arena

16 NOV 2024 / FR / Paris / Accor Arena **SOLD OUT**

17 NOV 2024 / FR / Lyon / Halle Tony Garnier **SOLD OUT**

20 NOV 2024 / ES / Madrid / WiZink Center

21 NOV 2024 / PT / Lisbon / Altice Arena **SOLD OUT**

Asia Dates

9 JAN 2025 / HK / Hong Kong / Asia World-Expo, Hall 5

11 JAN 2025 / MY / Kuala Lumpur / Sunway Lagoon

14 JAN 2025 / PH / Manila / MOA Arena

17 JAN 2025 / ID / Jakarta / Beach City International

21 JAN 2025 / TH / Bangkok / Impact Exhibition Hall 5

31 JAN 2025 / UAE / Dubai / Coca-Cola Arena

3 Feb 2025 / SIN / Singapore / Indoor Stadium

South Africa Dates

4 MAR 2025 / ZA / Cape Town / Grand Arena at Grand West

5 MAR 2025 / ZA / Cape Town / Grand Arena at Grand West **SOLD OUT**

7 MAR 2025 / ZA / Pretoria / Sunbet Arena

AU/NZ Dates

11 MAR 2025 / AU / Melbourne / Rod Laver Arena

12 MAR 2025 / AU / Melbourne / Rod Laver Arena **SOLD OUT**

14 MAR 2025 / AU / Sydney / ICC Sydney Theatre **SOLD OUT**

15 MAR 2025 / AU / Sydney / ICC Sydney Theatre **SOLD OUT**

17 MAR 2025 / AU / Brisbane / Brisbane Entertainment Centre

19 MAR 2025 / NZ / Auckland / Spark Arena